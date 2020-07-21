مجلس الشارقة الرياضي ينظم دورة «التحضير الذهني للفرق الرياضية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم مجلس الشارقة الرياضي دورة «التحضير والتهيئة الذهنية للفرق الرياضية أثناء وبعد كورونا» يومي الثلاثاء والأربعاء عبر برنامج الاتصال المرئي «زووم» لأندية الإمارة الباسمة، وتشرف عليها إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالتنسيق مع إدارة الاستراتيجية والأداء ضمن حرص المجلس على دعم الأندية بالجوانب الاحترازية والوقائية للتعامل والتعايش مع الأوضاع ومن الجانب الآخر تطوير الأندية في الجوانب الإدارية والفنية والارتقاء بالعمل الداخلي فيها.

وتقدم الدورة من المحاضر الدولي الدكتور نبيل طه وتستهدف الدورة أعضاء مجالس الإدارات والموظفين والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين لإتمام 4 ساعات من الساعة التاسعة حتى الساعة الحادية عشرة مساءً على مدار يومين لمناقشة مختلف المحاور ليتم التكريم بشهادة مشاركة من المجلس.

وقال نبيل محمد بن عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس: «تأتي هذه الدورة ضمن توجهات المجلس الاستراتيجية لتطوير الأندية في مختلف الألعاب ودعمها المستمر والارتقاء بمستوياتها وطريقة العمل فيها حيث تهدف الدورة إلى تهيئة بيئة العمل اليومي بشكل نشط وتوعية جميع المعنيين في المؤسسات الرياضية للتعامل مع الوضع الحالي بجانب مناقشة كيفية مراقبة ورصد الإعياء الذهني بالمؤسسات الرياضية ومحاربة ظواهره وعلاماته والعمل على تكوين بيئة إيجابية للتعامل مع الوباء، بالإضافة إلى عدد من المحاور التي تهم الرياضة والرياضيين وتنعكس على مجالهم».

وأشار إلى أهمية مثل هذه الدورات خلال هذه الفترة بعد توقف التجمعات والأنشطة الرياضية قرابة الثلاثة أشهر وذلك لتهيئة المشاركين نفسياً بعد العودة التدريجية والابتعاد عن السلبية والاستفادة من هذه الأزمة بشكل إيجابي وخلق فرص مختلفة للمساهمة في تطور وتحسن النشاط الرياضي بشكل عام.