محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم أمس الاثنين 20 يوليو 2020.
"لو تواجدنا لما عاد".. بركات يكشف موقف البدري من وردة
أحمد عيد عن تدوينته المثيرة للجدل: أعتذر لشهداء الأهلي وذويهم
متعب: قرار "كاف" يزيد من حظوظ الأهلي والزمالك للوصول لنهائي دوري الأبطال
أحمد مرتضى: فرصة الزمالك أكبر بدوري الأبطال
أحمد مرتضى يكشف عن مقترح لطاهر بإنشاء ستاد مشترك للأهلي والزمالك
الزمالك: نرحب بقرار كاف بشأن عودة نظام مباريات الذهاب والإياب
بيراميدز يبدأ معسكره في الإسكندرية استعداداً لاستئناف الدوري
محمد صلاح يوجه رسالة لـ"كوكا" بعد تتويجه بالدوري اليوناني
الخليج 365 يكشف.. سبب غياب الخطيب عن اجتماع مسابقات "كاف"
"لعدم وجود ظروف عادلة".. حجب جائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في التاريخ
شوبير يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد لاعب الزمالك السابق
مصدر لمصراوي: كاف يُعيد نظام "الذهاب والإياب" لنصف نهائي الأبطال
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الإثنين..عودة نظام "الذهاب والإياب" لنصف نهائي الأبطال.. وحجب جائزة الكرة الذهبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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