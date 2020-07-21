بركات: يحق الزمالك المطالبة بحقه في نادي القرن.. ودخلنا في كوارث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر، أن المناوشات التي تحدث حاليا بين جماهير الأهلي والزمالك تزعجه، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض من حقه البحث عن حقه في قضية نادي القرن.

وقال بركات، في ضيافة برنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "مناوشات جماهير الأهلي والزمالك تزعجني، وصلنا إلى أن التعصب أصبح أعمى في عصر فيروس كورونا بسبب عدة قضايا مررنا بها".

وأضاف: "الجميع يجلس في المنزل حاليا، وأصبح الحديث عن انتقال أحمد فتحي لبيراميدز ومشكلة حسام عاشور، ثم جاءت القضية الأكبر الخاصة بنادي القرن بين الأهلي والزمالك وأن الـ9 أكبر من الـ7".

وتابع: "لا بد أن نتجنب التعصب، من حق الزمالك البحث عن حقه في لقب نادي القرن بعد 20 سنة أو 100 سنة إذا كان يرى أنه له الحق في ذلك".

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وأكمل نجم الأهلي السابق: "على الزمالك المطالبة بحقه في لقب نادي القرن دون التعرض للأهلي، النادي الأهلي هو نادي القرن لكن ذلك لن قلل من تاريخ النادي وقيمته".

وتابع: "لا بد أن نضع حدا للمناوشات الحالية، دخلنا في كوارث بسبب صورة نشرها لاعب من الأهلي أو الزمالك، أصف ذلك بقلة أدب والسفالة".

وأوضح: "أتمنى من نجوم الكرة القدامى تهدئة الأجواء دون البحث عن شهرة إضافية من وراء تصريحاتهم".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلا: "أخلاق اللاعبين تغيرت عن الماضي، لا يجب أن تزيد الأمور عن الحد المسموح، دون الخوض في أهل وأعراض".