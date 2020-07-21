مرتضى: أرض 6 أكتوبر أصبحت ملك الزمالك.. وأين رموز النادي من الدفاع عن حقوقنا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر ستكون ملك الزمالك ملكية تامة.
وأوضح مرتضى في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: "دفعنا القسط الأخير المستحق في مايو 2021، وباتت الأرض ملك للزمالك".
وأكمل: "أغلقنا حنفية الفساد.. لم أجد بترول في الزمالك لسداد متأخرات 140 مليون من المجالس السابقة".
وهاجم مرتضى منصور رموز نادي الزمالك: "أين رموز النادي من الدفاع عن حقوق الزمالك، لم يدعمني أحد في قضية نادي القرن".
وأضاف: "قضية نادي القرن هي قضية كيان وليست قضية شخصية لي".
كما واصل رئيس الزمالك، الهجوم على نظيره في الأهلي محمود الخطيب، مشيرًا إلى حوار محترم جمعه مع رانيا علواني عضو مجلس النادي الأحمر، في البرلمان.
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