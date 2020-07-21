تامر عبد الحميد: صفقة انتقال طاهر محمد للأهلي ناجحة بكل المقاييس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد تامرعبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، أنه رفضت الانتقال لاندية اخرى وفضلت الاعتزال بعد تجربة اللعب مع القلعة البيضاء والتتويج مع الفريق بالعديد من الألقاب على المستوين المحلي والأفريقي.
وقال عبد الحميد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن كل مدرب وله طريقته في قيادة الفريق، فالبعض يعتمد على الأمور الفنية والاخر يركز على الجانب البندني، مؤكدا أن فينجادا من أفضل المدربين في تاريخ نادي الزمالك.
وأوضح، أن السويسري رينيه فايلر مستمر مع الأهلي لانه يسير بشكل جيد في الدوري، رغم خسارته للسوبر المصري أمام الزمالك.
وأشار إلى أنه يعتبر التقييم الحقيقي لكارتيرون مع الزمالك هو دوري الموسم المقبل، فرفم سيرة بشكل جيد في الدوري وتحقيقه لقبي السوبر المصري والافريقي لكنه لا يزال أمامه وقت للحكم عليه بشكل أفضل.
وأكد، أنه لابد من تدعيم دكة بدلاء الزمالك، والمغربي بنشرقي كانت صفقة قوية للفريقي، لافتًا أنه تفاجأ بمستوى محمد أبو جبل بعدما كان الحارس رقم 3.
وأتم تصريحاته:" الزمالك يحتاج لظهير ايمن وراس حربة لتدعيم صفوفه للموسم المقبل، وانتقال طاهر محمد طاهر للأهلي صفقة ناجحة بكل المقاييس".
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