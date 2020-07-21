لجنة أندية كاف: نصدر توصيات فقط.. والقرار النهائي لدوري الأبطال بعد أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد كونستانت ماري رئيس لجنة الأندية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح اليوم الإثنين، كان عبارة عن مناقشة وليس لإتخاذ أي قرارات.

وأشار ماري في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن لجنة الأندية لا تصدر أي قرارات تخص البطولات الأفريقية، لافتًا إلى أنها تقدم توصيات فقط.

وسبق لمصدر داخل كاف أن أكد ليلا كورة، أن النية داخل الاتحاد الأفريقي تتجه للعودة لنظام الذهاب والإياب في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا وعدم اعتماد المباراة الواحدة.

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وقال ماري: "لم نتخذ أي قرارات، فقط اجتماعنا كان عبارة عن نقاش لأعضاء لجنة الأندية بالكاف فقط، نحن نقوم بتقديم توصيات فقط ولجنة الطواريء والمكتب التنفيذي هما من يتخذان القرار".

وأكمل: "القرارات قد يتم الإعلان عنه في أقرب وقت ممكن، فعليكم انتظارها، وكل ما يكتب حاليًا هو عبارة عن تكهنات".

وأضاف: "لا علاقة لنا بالتقارير الواردة من المغرب أو مصر، نحن من يصدر القرار الرسمي وهو ما سيتم خلال الأيام المقبلة".

واختتم: "الكاميرون اعتذرت رسميًا عن تنظيم باقي مباريات دوري أبطال أفريقيا، والقرار النهائي والرسمي لما سيتم في الفترة المقبلة سنعلنه قريبًا".