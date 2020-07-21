أحمد عيد عن تدوينته المثيرة للجدل: أعتذر لشهداء الأهلي وذويهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، أنه لم يقصد أي إساءة لجماهير النادي الأهلي خلال التدوينة التي كتبها عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي.

وتقدم عيد في تصريحات عبر قناة صدى البلد بإعتذار عن إساءة فهم ما كتبه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مشددًا على أنه لا يتدخل في أي أمور بعيدة عن ممارسة كرة القدم.

وقال عيد: "ليس من العقل أو الدين أن أتحدث عما حدث لجماهير الأهلي في بورسعيد، دائمًا ما أكون أول من يساند أي مصاب أو متضرر من لاعبي أو جماهير الأهلي".

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وأكمل: "ما كتبته عبر مواقع التواصل الإجتماعي كان عن عدم ذهاب الأهلي إلى خط القناة لخوض المباريات، أتحدث عن كرة قدم لا أكثر".

وأضاف: "لا أدخل فيما يخص السباب أو أي شيء آخر بعيد عن كرة القدم والجميع يعرف ذلك جيدًا، أتحدث عن الكرة فقط ولا أعلم هدف من يريدون إشعال فتنة".

وأوضح: "من المستحيل أن أتحدث عن شهداء الأهلي بهذه الطريقة، الشهداء وذويهم وأنديتهم على رأسي سواء من الأهلي أو الزمالك أو المصري أو أي نادِ".

واختتم: "بالتأكيد أعتذر لذوي الشهداء عن أي إساءة فهم، قمت بكتابة عدد من التدوينات للتوضيح بعدها ولكن الجماهير أيضًا فهمتها بشكل خاطيء، قد يكون خانني التعبير ولكن هذا لم يكن ما أقصده".