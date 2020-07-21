أحمد مرتضى يكشف عن مقترح لطاهر بإنشاء ستاد مشترك للأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك، أن المرحلة الأولى لنادي الزمالك فرع 6 أكتوبر سيتم افتتاحها خلال عامين. وأشار أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، أنه سيتم البدء خلال شهرين في البنية التحتية وأعمال التسوية بأرض النادي والذي تبلغ مساحته حوالي 130 فدان. وأكمل: "اقترحت على محمود طاهر رئيس الأهلي السابق، إنشاء استاد مشترك بين الأهلي والزمالك بسبب التكلفة التي تصل لـ2 مليار جنيه، ليعدني بدراسة الأمر". واختتم: "لن أترشح للانتخابات المقبلة لو أنهيت نادي الزمالك في 6 أكتوبر.. أما إذا لم ينتهي العمل بالنادي فأترشح لاستكمال إنجازاتي".

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