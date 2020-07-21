متعب: قرار "كاف" يزيد من حظوظ الأهلي والزمالك للوصول لنهائي دوري الأبطال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهحي:

علق عماد متعب، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعودة نظام "الذهاب والإياب" لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية.

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، إن هذا القرار بعودة نظام الذهاب والاياب الافضل للأهلي والزمالك، و تزيد من فرصهم في الوصول لنهائي البطولة.

وأضاف، أن ترتيب المباريات جاء في مصلحة الأهلي والزمالك، لانه في حالة تحقيق نتيجة سلبية في الذهاب سيكون أمامهما فرصة للتعويض في مباراتي العودة.

واوضح، أن القرار هو فرصة لتواجد الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال افريقيا ونضمن تحقيق بطولة لمصر.

وكانت دولة الكاميرون قد سبقت وقامت بالاعتذار لـ"كاف" ورفضت استضافة نهائيات دوري أبطال أفريقيا "نصف النهائي والنهائي" بعد قيام "كاف" بتعديل نظام نصف النهائي ليقام من مباراة واحدة.