محمد بركات : مانويل جوزيه كان يجيد السيطرة على غرفة خلع الملابس

أشاد محمد بركات نجم النادي الأهلي السابق، بالبرتغالي مانويل جوزيه مدرب القلعة الحمراء الأسبق.

وقال بركات خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، إن مانويل جوزيه كان يعرق عقلية اللاعب المصري، مؤكدا أنه كان يجيد السيطرة على غرفة خلع

الملابس جيدا.

وكشف محمد بركات مدير الكرة بالمنتخب الوطني، السبب وراء أزمة مانويل جوزيه مع حسام غالي، حيث قال إن سبب الأزمة يرجع أن جوزيه أراد منح لاعبي الأهلي حصة

تدريبية خفيفة، لكن حسام غالي أصر على التدرب بشكل قوي ما أدى لازمة بينهما.

وعن سبب استبعاده من المنتخب الوطني في أمم إفريقيا 2008، أكد بركات أنه تم استبعاده من البطولة بسبب إصابته بمزق في العضلة في مباراة الاهلي وبتروجت، بعد تدخل عنيف من وليد سليمان لاعب النادي البترولي.