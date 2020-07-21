أشاد محمد بركات نجم النادي الأهلي السابق، بالبرتغالي مانويل جوزيه مدرب القلعة الحمراء الأسبق.
وقال بركات خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، إن مانويل جوزيه كان يعرق عقلية اللاعب المصري، مؤكدا أنه كان يجيد السيطرة على غرفة خلعالملابس جيدا.
وكشف محمد بركات مدير الكرة بالمنتخب الوطني، السبب وراء أزمة مانويل جوزيه مع حسام غالي، حيث قال إن سبب الأزمة يرجع أن جوزيه أراد منح لاعبي الأهلي حصةتدريبية خفيفة، لكن حسام غالي أصر على التدرب بشكل قوي ما أدى لازمة بينهما.
وعن سبب استبعاده من المنتخب الوطني في أمم إفريقيا 2008، أكد بركات أنه تم استبعاده من البطولة بسبب إصابته بمزق في العضلة في مباراة الاهلي وبتروجت، بعد تدخل عنيف من وليد سليمان لاعب النادي البترولي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بركات : مانويل جوزيه كان يجيد السيطرة على غرفة خلع الملابس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.