مرتضى منصور : رموز الزمالك من ورق.. ولم يساند النادي أحداً منهم

عاتب المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على محمود أبورجيلة نجم الفريق الأبيض السابق، لذكره رموز النادي خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة الزمالك.

وقال مرتضى في مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي

يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" ألوم على محمد أبورجيلة ذكر رموز الزمالك لمدة ربع ساعة".وأوضح:" أين هم رموز النادي؟، هم رموز من ورق، لا يساند النادي أحداً منهم ولا يدافع أي منهم عن ملف نادي القرن".وأنهى:" ملف نادي القرن لم يدخلني الجنة وليس من أجل مصلحة شخصية لي ولكنه دفاعاً عن حقوق ملايين من جماهير النادي، لذا كنت أتمنى مساندة من الرموز ولكنه لم يحدث".