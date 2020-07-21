أحمد عبد الغني: اكتسبت خبرات تدريبية .. وأرفض منصب الرجل الثاني

أكد أحمد عبد الغني، المدير الفني لفريق 6 أكتوبر، أن قناعاته الشخصية دفعته ببداية التدريب في الدرجات الأدنى. وقال عبد الغني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "بدأت التدريب بالدرجات الأدنى لاكتساب الخبرات التدريبية، وليس شرطا أن تكون مدربا كبيرا مثلما كنت لاعبا مميزا". عبر قناة صدى البلد : "بدأت التدريب بالدرجات الأدنى لاكتساب الخبرات التدريبية، وليس شرطا أن تكون مدربا كبيرا مثلما كنت لاعبا مميزا". وأكمل : "أعمل كمدير فني منذ 6 سنوات، وأرفض منصب الرجل الثاني في أي نادي بخلاف حرس الحدود". وتعود الحياة لكرة القدم المصرية باسئناف الدوري الممتاز في السادس من اغسطس المقبل بعد توقف اكثر من 4 اشهر بسبب فيروس كورونا.

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