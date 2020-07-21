محمد بركات : حزين لعدم تحقيقي انجازات مع المنتخب.. وهذا سبب استبعادي

أعرب محمد بركات نجم النادي الأهلي السابق، عن حزنه بسبب عدم تحقيقه إنجازات كبيرة مع المنتخب الوطني، مقارنة بما حققه مع القلعة الحمراء.
وقال بركات خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، " هناك بعض الأشخاص السبب في الوقيعة بينيوبين حسن شحاته مدرب المنتخب الوطني آنذاك، وذلك بسبب إبلاغهم للمعلم بأنني أتهرب من اللعب للمنتخب الوطني".
وأضاف " حسن شحاته أقتنع بتهربي من المنتخب بسبب لعبي في مركز الظهير الأيمنللنادي الأهلي، لذلك قرر استبعادي من المنتخب".
وأتم محمد بركات الذي يشغل منصب مدير المنتخب الوطني الحالي، " في مركزي كان يوجد لاعبين مميزين للغاية وهم الأجدر في هذا المركز".
وتوج محمد بركات بكأس الأمم الإفريقية عام 2006 مع المنتخب الوطني، لكنه لم يشارك في بطولتي 2008، 2010 التي فازت بها مصر.
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