عماد متعب : الذهاب والعودة أفضل للأهلي والزمالك في دوري الأبطال

علق عماد متعب لاعب الأهلي ونجم المنتخب الوطني السابق، علي قرارا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعودة لقاء الذهاب والعودة في نصف النهائي ونهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال متعب في مداخله هاتفيه مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون تايم: " مبارتي الذهاب و الإياب أفضل

بمثير لناديى الأهلي والزمالك ، لأنه تتيح فرصة للأندية في حالة غياب التوفيق في المباراة الأولي، أن يعوض النادي في المباراة الثانية"

وأضاف : " لكن فينظام المباراة الواحدة، ممكن أن يكون الفريق غير موفق ، فتغادر البطولة

، وأيضا ترتيب المباريات ، الذي يقر أن تلعب المبارتان الأولتان يكونا في المغرب، ومبارتي العودة في مصر، فتلك فرصة كبيرة للأهلي والزمالك أن يتواجدا في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ونشاهد نهائي مصري خالص بين القطبين، والشعب المصري سيسعد بذلك"

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بنظيره الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا فيما يواجه الاهلي نظيره الوداد المغربي.