مانويل جوزيه : محمد بركات كان موهبة رائعة.. وأقرب اللاعبين لي في الأهلي

أشاد البرتغالي مانويل جوزيه مدرب النادي الأهلي الأسبق، بـ محمد بركات لاعب القلعة الحمراء السابق، مشيرا انه كان يمتلك موهبة كبيرة وينفذ التعليمات بدقة كبيرة.
وقال جوزيه خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، " محمد بركات كان يمتلك موهبة كبيرة للغاية وشخصية وكان لاعلا عظيما بدرجة كبيةر جدا".
وأضاف " هناك لحظات لايمكن أن تنسى مع بركات، وبخاصة في المباريات المهمة حيث انه ساعد الأهلي في الانتصار بها".
وأتم " محمد بركات من أفرب اللاعبين لي وكان بيننا تفاهم كبير، لانه كان ينفذ التعليقات بدقة كاملة".
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