لاعب الأهلي السابق: عودة صالح جمعة لمستواه ستكون مكسب كبير للفريق

أكد عادل عبدالرحمن، نجم الأهلي السابق، أن عودة صالح جمعة، لمستواه ستكون مكسب كبير للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.
وقال عبدالرحمن فى برنامج "البريمو"، مع الإعلاميمحمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "صالح جمعة نجم كبير ويملك إمكانيات هائلة يجب عليه أن يستغلها بشكل صحيح فى الفترة المقبلة، لأنه حصل على فرص عديدة ولن يستطيع أن يكون أمامه فرصة مثل هذه".
وأضاف: "لابد من عودة باسم علي وكريم يحيي لسد ثغرة الجبهة اليمني بعد رحيل أحمد فتحي لصفوف بيراميدز".
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