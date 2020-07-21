فياريال يُطيح بمدربه “كاييخا” رغم العودة المذهلة في الدوري الاسباني

قررت إدارة فياريال الإطاحة بالمدير الفني الاسباني “خافيير كاييخا” مساء اليوم الاثنين، بعد 24 ساعة فقط من تحقيقه إنجاز مثير باحتلال المركز الخامس في الدوري الاسباني برصيد 60 نقطة بفارق 10 نقاط عن المركز الثالث.

وقال فياريال في بيان رسمي “انتهت علاقة النادي بخابي كاييخا. نتوجه بالشكر إلى المدرب بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها وتفانيه واحترافيته خلال الفترة التي قاد فيها الفريق الأول، نتمنى له كل التوفيق في مستقبله المهني”.

وأنقذ كاييخا فريق فياريال من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية نهاية موسم 2019/2018 عندما احتل المركز الـ 14 برصيد 44 نقطة بفارق 16 نقطة عن المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

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ودخل فياريال خلال النصف الثاني من موسم 2020/2019 منافسة شرسة مع أندية “خيتافي وريال سوسيداد وفالنسيا وأثلتيك بلباو” من أجل احتلال مركز مؤهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وتمكن المدرب كاييخا من التقدم 5 مراكز دفعة واحدة، من المركز التاسع إلى المركز الخامس بعد جائحة فيروس كورونا، بل ونافس لبعض الوقت على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا أمام ناديي أتلتيكو مدريد وإشبيلية.

لكن سقوط الفريق في فخ التعادل مع إشبيلية 2/2 على ملعب لاسيراميكا ثم الخسارة أمام برشلونة وريال سوسيداد وريال مدريد، أمور دفعت رئيس فياريال “فرناندرو رويج” نحو إنهاء العمل مع كاييخا.