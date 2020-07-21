تشافي يضيف كازورلا إلى كتيبة عيال الذيب “السد” بعد انتهاء رحلته مع غواصات فياريال

أتم صانع الألعاب الدولي الاسباني السابق “سانتي كازورلا” انتقاله إلى صفوف نادي السد القطري، قادمًا من فريق الغواصات الصفراء “فياريال” بعد انتهاء عقده.

وقال نادي السد القطري الذي يدربه الاسباني الشهير تشافي هيرنانديز “الاتفاق تم بيننا وبين سانتي كازورلا، اللاعب سيصل قريبًا إلى الدوحة لاتمام باقي تفاصيل التعاقد، مرحبًا سانتي في نادي السد”.

وأعلنت إدارة فياريال بشكل رسمي أول أمس السبت انتهاء مسيرة سانتي كازورلا مع الفريق قبل ساعات من مباراة الفريق أمام إيبار بالجولة 38 من الدوري الاسباني، والتي شهدت فوز الغواصات الصفراء بنتيجة 4/صفر ليلة أمس الأحد.

وكان من بين الأهداف التي سجلها فياريال، هدف صنعه سانتي كازورلا للاعب الكاميروني “زامبو آندري فرانك” في الدقيقة 71.

وترك سانتي كازورلا مكانه في تشكيلة فياريال عند الدقيقة 82 من المباراة حين استبدل بمواطنه “تريجويروس”، وتمكن بعدها زملائه من إضافة 3 أهداف في غضون 10 دقائق فقط.

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وسجل جيرارد مورينو ثنائية في الدقيقتين 86 و89 من صناعة فيرنانديز وموي جوميز، والأخير أضاف الهدف الرابع في الدقيقة 94 من صناعة “مورلانيس”.

وصنع سانتي كازورلا – لاعب آرسنال السابق- 9 أهداف في الدوري الاسباني هذا الموسم، كما سجل 11 هدفًا لفياريال، ليقوده لاحتلال المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة والتأهل إلى الدوري الأوروبي الذي غاب عنه الفريق هذا الموسم بعد المنافسة على البقاء!.

ويأمل تشافي هيرنانديز أن يقدم سانتي كاثورلا الإضافة المرجوة مع السد لإعادته للمنافسة على لقب الدوري القطري، حيث تراجع مردود الفريق في صناعة الألعاب مع تقدم الإسباني “جابي” في السن.

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