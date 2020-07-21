الدحيل القطري يُعزز هجومه بالبرازيلي “دودو” من بالميراس بعد تسريح ماريو ماندزوكيتش

أعلن نادي الدحيل القطري، اليوم الاثنين، استعارته للمهاجم البرازيلي إدواردو بيريرا رودريجيز “دودو” من نادي بالميراس البرازيلي لمدة موسم واحد، ليكون الحجر الأول لمدرب الفريق “وليد الركراكي” في خطة تعويض رحيل المهاجم الدولي الكرواتي “ماريو ماندزوكيتش” الذي تم تسريحه مطلع شهر يوليو.

ورحل ماندزوكيتش عن صفوف الدحيل بعد 6 أشهر فقط قضاهم مع الفريق قادمًا من يوفنتوس الايطالي الذي لم يشركه في أي مباراة خلال النصف الأول من موسم 2020/2019.

ولم يحقق مهاجم أتلتيكو مدريد السابق النجاح المأمول مع الدحيل، حيث اكتفى بتسجيل هدف يتيم جاء أمام بيرسبوليس الإيراني في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020 بعد خمس دقائق فقط من بداية اللقاء، بينما فشل في هز شباك نادي التعاون السعودي في اللقاء المنتهي بخسارة الدحيل 2-0، وأخفق كذلك في تسجيل أي هدف بمنافسات الدوري القطري خلال خمس مباريات لعبهم كأساسي.

وأكدت إدارة نادي الدحيل نجاحها في إكمال صفقة ضم دودو من بالميراس لتدعيم خط هجوم الفريق الساعي للتتويج بلقب بطولة الدوري القطري (دوري نجوم قطر) هذا الموسم.

دودو /28 عامًا/ سيكون أحدث المنضمين للفريق في الميركاتو الصيفي 2020، وجاء انضمامه بعد أن سجل 9 أهداف مع بالميراس في 36 مباراة بمنافسات الدوري البرازيلي الموسم الماضي، كما سجل في كوبا ليبرتادوريس أمام جودوي كروز الأرجنتيني في الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة.

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وأشاد مدير الدحيل (إسماعيل أحمد) بفترة إعداد اللاعبين مؤخرا وقال للموقع الرسمي للفريق “سارت فترة الإعداد بالشكل المثالي المطلوب وكان التناغم واضحاً بين الجهاز الفني واللاعبين الذين اجتهدوا في أداء تدريباتهم بالشكل المطلوب من أجل اكتساب اللياقة البدنية بعد فترة التوقف الطويلة”.

وأضاف “بعد أن استعدنا لاعبينا الدوليين، خضنا عدد من المباريات الودية التي منح من خلالها الجهاز الفني الفرصة لجميع اللاعبين من أجل اختبار لياقتهم البدنية ومستواهم الفني وقد اطمئن الجهاز الفني”.

استعدادات الدحيل

يواصل الدحيل استعداداته وتجهيزاته تحت قيادة مدربه المغربي وليد الركراكي لاستئناف منافسات دوري نجوم قطر الذي تعود مبارياته بداية من الجولة 18، وفق البروتوكول المعتمد للعودة بعد فترة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويستأنف الدحيل مشواره في الدوري بلقاء أم صلال في يوم 25 يوليو 2020 على ستاد الجنوب المونديالي.

ويتصدر الفريق العنابي جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 42 نقطة متقدمًا على الريان صاحب المركز الثاني والذي يملك 38 نقطة ، كما أنه حقق الفوز في 13 مباراة وخسر مرة واحدة وتعادل في ثلاث مواجها خلال مسيرته في الدوري.