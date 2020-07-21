الوداد يحبط خطة “جاسوس فايلر” قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أحبط الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الوداد المغربي، مخطط التجسس للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل متابعة تدريبات الفريق خلال الفترة القادمة.

وذكرت تقارير مغربية، أن جاريدو، قرر فرض السرية التامة على تدريبات الوداد، ومنع الإعلاميين من الدخول لمتابعة الفريق في الفترة المقبلة، والتي يستعد خلالها لمباريات الدوري، ومواجهة الأهلي في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت، بأن جاريدو فرض السرية التامة، بل ومنع الإعلاميين التابعين للموقع الرسمي للنادي، من الدخول إلى مقر التدريبات، من أجل تطبيق خططه الفنية والتكتيكية استعدادا لمواجهة الأهلي، في مواجهة حاسمة وفاصلة بالنسبة لفريق الوداد وجماهيره التي تطمع في الظفر باللقب.

وأوضحت التقارير، أن الإسباني قرر عدم خوض مباريات ودية، وقرر الاكتفاء فقط بالتدريبات الجماعية، وإقامة “تراي ماتش” بين اللاعبين الوداديين، لفرض السرية، وتجنب حدوث أي إصابات بين عناصر الفريق، خاصة أنه في حاجة لكل اللاعبين قبيل المواجهات المقبلة في الدوري المغربي وبطولة إفريقيا.

Advertisements

يشار إلى أن رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، كلف شعيب صيكوك محلل أداء الفريق، بالتواجد في المغرب خلال الفترة الحالية، لمتابعة المباريات الودية والرسمية للوداد، وكتابة تقارير رسمية وتقديمها للجهاز الفني للفريق من أجل دراستها جيدا قبل المباراة المرتقبة بي الطرفين.

ومن المفترض أن يعود برشعيب صيكوك إلى تدريبات الأهلي، بعد إنتهاء مباريات الوداد، على أن يرفق تقريرًا لمعرفة نقاط الضعف والقوة لدي الفريق المغربي وتسليمها للمدرب السويسري، من أجل دراستها جيدا قبل لقاء الفريقين.

يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قرر العودة للنظام القديم، وإقامة مباراتي ذهاب وإياب بين الأندية الأربعة المتنافسة في دوري أبطال إفريقيا، حيث سيلتقي الوداد مع الأهلي، بينما يلتقي الرجاء مع الزمالك، وتم تحديد المواعيد يومي 25 و 26 سبتمبر للذهاب في كازابلانكا، والعودة في القاهرة يومي 2 و 3 أكتوبر.

أقرأ ايضا