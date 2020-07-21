قائد الوداد معلقا على قرار الكاف: لا نعير اهتماما لتلك القرارات.. وجاهزون للفوز على الأهلي

قال إبراهيم النقاش لاعب خط وسط فريق الوداد المغربي، أن جميع لاعب فريقه لديهم معنويات عالية لإنهاء الموسم الجاري بشكل قوي، والتتويج بالدوري المغربي، بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف النقاش:” نسعى لإسعاد جماهير الوداد بالتتويج ببطولتي الدوري ودوري الأبطال“.

وعلق النقاش في تصريحات لوسائل الإعلام المغربية، عن تغيير قرار الكاف وإقامة مواجهة الأهلي بنظام الذهاب والإياب، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقال:” لا نعير اهتماما بتلك القرارات، ولا نشغل أنفسنا بذلك، علينا أن نكون مستعدين بدنيا وفنيا لهزيمة الأهلي“.

وواصل قائد الوداد تصريحاته قائلا:” نعيش في ظروف استثنائية خلال الفترة الماضية، بسب جائحة فيروس كورونا، والتي فرضت على الجهاز الفني للفريق أمور معينة وتدريبات خاصة”.

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وتابع:”الظروف الاستثنائية أجبرت الوداد على إقامة تدريبات خاصة، ولكن الفريق بشكل جماعي يمر بمعنويات عالية، ولكن علينا أن نكون مستعدين بكل قوة للمواجهات الصعبة المقبلة، وبخاصة لقاء الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا”.

وأشار النقاش إلى أن الوداد لم يخوض مباريات ودية مع فرق آخرى، وتم الاكتفاء فقط بمباريات بين اللاعبين في التدريبات خلال الفترة الماضية.

وختم تصريحاته: “ألاعبو الوداد لديهم طموح كبير في التواجد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الثانية على التوالي وتعويض اللقب الذي ضاع في النسخة الماضية أمام الترجي التونسي”.

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