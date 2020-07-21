مفاجأة.. الاتفاق يفوت فرصة خطف وليد آزارو بمبلغ زهيد من الأهلي

فجرت مصادر داخل الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل، حول وجود بند في عقد المغربي وليد آزارو مع الاتفاق السعودي، يعطى الأخير أحقية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية مقابل مبلغ زهيد للغاية.

كان الأهلي قد رفض عرضا من نادي هيبى فورتشن الصينى، وصل إلى 10 مليون دولار، بحجة وجود أحد الرعاة، من خارج النادي، سيتكفل بدفع مبلغ مالي يصل إلى 4 مليون دولار، وهو الأمر الذي عطل الصفقة، ليعلن مسئولو القلعة الحمراء عدم بيعه رسميا خلال صيف 2018.

وأكدت المصادر، بأن الاتفاق السعودي وضع شرطا في العقد الثلاثي مع الأهلي، عند استعارة وليد آزارو، ينص على شراء اللاعب بمقابل زهيد للغاية يصل إلى مليون و100 ألف دولار فقط.

وأوضحت، بأن الشرط أصبح لاغيًا، لأنه كان ينص على ضرورة إخطار نادي الاتفاق السعودي، لمجلس إدارة النادي الأهلي قبل 30 مايو الماضي، بنية التعاقد نهائيا، بالإضافة إلى إرسال موافقة كتابية بتوقيع المهاجم المغربي، لتفعيل بند شراء عقد آزارو من الأهلي نهائيا.

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وكشفت المصادر، بأن نادي الاتفاق تراجع بصفة نهائية عن شراء عقد آزارو، رغم أنه يريد استكمال اللاعب للموسم الحالي، حتى ختام الدوري السعودي للمحترفين، ويسعى فقط للإبقاء عليه وتمديد التعاقد لمدة ثلاثة أشهر، من أجل الاستعانة به في المباريات المتبقية.

وأصبح لزاما على إدارة نادي الاتفاق السعودي، تقديم عرض جديد، في حالة رغبتها بضم آزارو، لكن يبدو أن هناك اتجاه نحو التعاقد مع مهاجم آخر وهو الجزائري كريم عريبي.

ويرفض آزارو الانتظام في تدريبات الاتفاق، لحين الحصول على كافة مستحقاته المالية، بالإضافة إلى عدم توقيع أي خصومات مالية، مثل باقي اللاعبين في صفوف الفريق السعودي، بعد قيام إدارة “فارس الدهناء” بخصم نحو 40% من الرواتب بسبب الأزمة المالية التي ترتبت على تفشي فيروس كورونا المستجد، وتوقف الأنشطة الرياضية في كل دول العالم.

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