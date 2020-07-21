رياضة | أحمد مرتضي منصور يهدد الجميع: وصلتني فيديوهات مسيئة لخصوم والدي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد مرتضي منصور يهدد الجميع: وصلتني فيديوهات مسيئة لخصوم والدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد احمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه رفض الحصول على فيديوهات مسيئة ونشرها لبعض خصوم والده مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" مبحبش أفضح حد.. وقلت للشخص الذي أحضر لي فيديوهات لخصوم مرتضى منصور ومنهم اعلامي شهير (اتكل على الله)".

وأردف أحمد مرتضى:" هذه حياة شخصية والله يستر العباد فكيف أن أقوم بفضحها ونشرها".

وأتم تصريحاته مؤكداً أن مقطع الفيديو الذي انشتر لمرتضى منصور رئيس النادي "مفبرك" ولا أساس له من الصحة، وضمن حملة ممنهجة ضد مجلس الزمالك.