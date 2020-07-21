رياضة | شطة: مصر تستحق تنظيم نهائي أبطال أفريقيا.. والضغوطات المغربية قوية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر شطة: مصر تستحق تنظيم نهائي أبطال أفريقيا.. والضغوطات المغربية قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصطفي عبدالمنعم "شطة"، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن المكتب التنفيذي كان يريد إبعاد الحرج عنه لذلك قام بتحويل ملف دوري أبطال أفريقيا إلى لجنة المسابقات.

وقال شطة فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الاتحاد الأفريقي كان فى حرج بعد اعتذار الكاميرون، وكانت مصر قريبة من استضافة البطولة بعد تقدمها، ولكن كاف أراد أن يخرج من هذا المأزق وقرر إقامة دور نصف النهائي من ذهاب وعودة".

وأضاف: "لا نملك النفوذ الآن داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهاني أبوريدة لم يفعل شييء، ومصر تستحق تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا، والضغوطات المغربية قوية للغاية".