رياضة | الدون يعود.. رونالدو يتساوي مع إيموبيلي في صدارة هدافي الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الدون يعود.. رونالدو يتساوي مع إيموبيلي في صدارة هدافي الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، برصيد 30 هدفاً، بعدما أضاف هدفين لفريقه يوفنتوس في المباراة التي جمعته بنظيره لاتسيو، اليوم الإثنين، وانتهت بفوز اليوفي بهدفين مقابل هدف، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي.

وأحرز كريستيانو رونالدو هدفين لصالح فريق يوفنتوس في الدقيقتين 51، و54، قبل أن يسجل تشيرو إيموبيلي هدف لاتسيو الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 84.

وأصبح رونالدو ثالث لاعب في يوفنتوس يسجل 30 هدفًا في الكالتشيو، خلف فيليس بوريل المتصدر برصيد 31 هدفًا، ووجون هانسن في المركز الثاني برصيد 30 هدفًا.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي كالتالي:-

1- كريستيانو رونالدو، يوفنتوس 30 هدفًا

2- تشيرو إيموبيلي، لاتسيو 30 هدفًا

3- روميلو لوكاكو، الإنتر 21 هدفًا

4- جواو بيدرو، كالياري 18 هدفًا

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5- فرانشيسكو كابوتو، ساسوولو 18 هدفًا

6- دوفان زاباتا، أتالانتا 17 هدفًا

7- لوريس مورييل، أتالانتا 17 هدفًا

8- أندريا بيلوتي، تورينو 16 هدفًا

9- يوسيب إيليتشيتش، أتالانتا 15 هدفًا

10- إدين دجيكو، روما 15 هدفًا

11- دومينيكو بيراردي، ساسوولو 13 هدفًا

12- لاوتارو مارتينيز، إنتر 13 هدفًا