رياضة | نجم الأهلي السابق: الفريق سيتأثر بغياب هذا اللاعب فى دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: الفريق سيتأثر بغياب هذا اللاعب فى دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عادل عبدالرحمن، نجم الأهلي السابق، أن رمضان صبحي، من أهم اللاعبين فى صفوف القلعة الحمراء، خلال الفترة الماضية.

وقال عبدالرحمن فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الأهلي سيتأثر سلبًا حال غياب رمضان صبحي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا، لأنه من أهم اللاعبين فى مصر بعدما تألق فى بطولة أمم أفريقيا للشباب مع المنتخب الأوليمبي".

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وأضاف: "الأهلي يملك بدائل كثيرة حال غياب رمضان صبحي، مثل محمود كهربا، ولكن غيابه فى ظل تألقه سيكون له تأثير سلبي على الفريق بشكل عام".

وعن قرار كاف: "عودة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى ذهاب وإياب أفضل بكثير من إقامته بلقاء واحد".