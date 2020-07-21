رياضة | مجلس إدارة الاتحاد السكندري يجتمع بجهاز قطاع الناشئين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مجلس إدارة الاتحاد السكندري يجتمع بجهاز قطاع الناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى منذ قليل الاجتماع الذى عقده محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بجهاز قطاع الناشئين لكرة القدم بفرع النادى بسموحة بحضور حازم الرجال أمين الصندوق و محمود القاضى عضو المجلس وجاسر شمس مدير عام النادى واللواء أيمن عوض مدير فرع سموحة وإمام محمدين رئيس قطاع الناشئين .

وتحدث رئيس النادى موجهاً الشكر فى بداية كلمته لجميع أفراد الجهاز السابق لقطاع الناشئين لكرة القدم موضحاً أن جميع من عمل سابقاً بالقطاع قد بذل جهداً مشكوراً وهم جميعاً أبناء النادى .

وأوضح مصيلحى بأنه ومجلس إدارة النادى يقف بكل قوة خلف قطاع الناشئين لكرة القدم بجهازه الجديد برئاسة الكابتن إمام محمدين ، وأنه على ثقة تامه بأستطاعة هذا الجهاز وقدرته على إحداث طفرة كبيرة و نتائج تليق بكيان زعيم الثغر وتاريخه الكبير .

وأكد مصيلحى مجدداً بالتنسيق مع إمام محمدين أن الأجهزة الفنية والإدارية بالقطاع هذا الموسم فى حالة تقييم دائم و مستمر للوصول إلى أفضل النتائج و تحقيق الأهداف التي يأملها مجلس إدارة النادي وجماهير الثغر العظيمة .

وأنهى رئيس النادى حديثة مُشيداً بالقدرات الفنية و الخبرات العميقة لإمام محمدين ، مشدداً بان جهاز قطاع الناشئين لكرة القدم سوف يلقى كل الدعم والمساندة خلال المرحلة القادمة لتحقيق أفضل النتائج .