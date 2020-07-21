رياضة | خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني تلقى نبأ سعيدًا قبل مواجهة نابولي الإيطالي المرتقبة في مباراة العودة في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن الفرنسي كليمنت لينجليت نجم دفاع برشلونة خضع لمزيد من الاختبارات والفحوصات الطبية والتي أكدت أن النجم الفرنسي يعاني فقط من انزعاج في الفخذ الأيمن.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن لينجليت تعرض للإصابة أثناء مواجهة ديبورتيفو ألافيس في ختام بطولة الدوري الإسباني، حيث لم يستطع استكمال اللقاء وخرج في بداية الشوط الثاني.

Advertisements

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كليمنت سيكون متاحًا للمشاركة في مباراة نابولي التي ستقام في 9 أغسطس المقبل على ملعب الكامب نو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لينجليت شارك في 38 مباراة هذا الموسم بقميص البارسا في مختلف البطولات وكان الشريك الأكثر استقرارًا في الخط الدفاعي لبرشلونة بجانب جيرارد بيكي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة تعادل في مباراة الذهاب في دور الستة عشر مع نابولي إيجابيًا بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب سان باولو.