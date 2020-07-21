رياضة | خاص.. حقيقة تفاوض وادي دجلة مع حارس الزمالك لخلافة عبدالمنصف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر خاص.. حقيقة تفاوض وادي دجلة مع حارس الزمالك لخلافة عبدالمنصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية إلى أن وادي دجلة يفاوض محمد صبحي حارس مرمى الزمالك من أجل خلافة محمد عبدالمنصف حارس عرين الغزلان الذي اقترب من الرحيل.

حيث أوضحت التقارير أن النادي الدجلاوي استقر على عدم التجديد لمحمد عبد المنصف ورحيله نهاية الموسم الحالي.

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وأكد مصدر مسؤول داخل دجلة أن كل ما تردد حول مفاوضات النادي مع صبحي ليست صحيحة، حيث أكد أن محمد عبدالمنصف يتمسك بالاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي"، "محمد عبد المنصف هو قائد الفريق ولا يمكن التفريط فيه، هي مسألة إيجاد وقت مناسب فقط من أجل الاتفاق على كل شيء لتجديد عقده".

وأشار إلى أن وادي دجلة لا يفاوض محمد صبحي حارس الزمالك خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن النادي الدجلاوي يصب تركيزه في الفترة الراهنة على ضم إيهاب المباركي لاعب الترجي، الذي وقع على العقود وينتظر موقف الفريق التونسي فقط.