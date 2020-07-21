رياضة | تطورات جديدة بشأن انضمام موليكا إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة بشأن انضمام موليكا إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن انضمام جاكسون موليكا نجم نادي مازيمبي الكونغولي إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويدرس محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التدخل لحسم صفقة مفاجأة للقلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويرغب المارد الأحمر منذ فترة في التعاقد مع جاكسون موليكا في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق الأحمر بالموسم القادم.

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وتواصل مسئولي الأهلي مع موليكا ووكيل أعماله ورحب اللاعب بشكل كبير جدًا بالانضمام إلى الفريق الأحمر في الموسم المقبل ولكن طلب حسم الأمر مع إدارة نادي مازيمبي.

ويواجه الأهلي صعوبة كبيرة في حسم صفقة موليكا بسبب رفض رئيس النادي لفكرة بيعه لأي نادي داخل قارة إفريقيا ويفضل بيعه إلى أحد أندية أوروبا.

وينوي محمود الخطيب التواصل بنفسه مع رئيس نادي مازيمبي خلال الأيام القليلة القادمة وقيادة مفاوضات ضم موليكا في الصيف المقبل.