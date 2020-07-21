رياضة | 4 نجوم مرشحين للانضمام إلى يوفنتوس في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر 4 نجوم مرشحين للانضمام إلى يوفنتوس في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي يسعى لتعزيز وتدعيم خط هجومه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وذلك إستعداداً لمنافسات الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن يوفنتوس وضع 4 مهاجمين في أولوياته على أجندة من أجل التعاقد مع أحدهم في الصيف الحالي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن النجوم الأربعة هم: راؤول خيمينيز نجم وولفرهامبتون الإنجليزي وأركاديوش ميليك نجم نابولي الإيطالي وإدين دزيكو نجم روما الإيطالي وألكسندر لاكازيت نجم آرسنال الإنجليزي.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن ثورة سوف تحدث في يوفنتوس في الصيف الحالي، حيث من المتوقع الإستغناء عن عدة لاعبين على رأسهم جونزالو هيجواين وآرون رامزي ودوجلاس كوستا وسامي خضيرة وماتويدي.