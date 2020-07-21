رياضة | جيبتك يا عبد المعين تعينى.. نجوم خيبت آمال عمالقة الليجا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جيبتك يا عبد المعين تعينى.. نجوم خيبت آمال عمالقة الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم وتوج الريال رسمياً بلقب الليجا وحملت البطولة بين طياتها أسماء الكثير من اللاعبين الذين لم ينجحوا في الإرتقاء إلى مستوى التوقعات خاصةً بعد أن أُثيرت حولهم الكثير من التكهنات بالتألق.

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على ثلاثة أسماء توقع لها الجميع النجاح ومساعدة فرق القمة في تحقيق نتائج إيجابية إلى أنهم ظهوراً كالأشباح في الكثير من المباريات وضربتهم لعنة الإصابات ليفشلوا في تقديم أوراق اعتمادهم.

جيبتك يا عبد المعين تعينى

وجاءت الأسماء الثلاثة على النحو التالي :-

الفرنسي أنطوان جريزمان

البداية مع الجناح الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي أتلتيكو مدريد الذي إنتقل مطلع الموسم الجاري إلى برشلونة الإسباني ولم يكن إنضمامه إلى معقل الكامب نو أمر مبشر على الإطلاق.

حيث سبق وأن قام " جريزو " الموسم الماضي وأن أطلق فيلم وثائقي حمل عنوان " تحديد القرار " وإختار البقاء في صفوف الروخيبلانكوس ورفض التوقيع مع الكتيبة الكتالونية قبل أن ينضم أخيراً بطريقة لم تعجب الناديين الكبيريين .

ولم يكن حامل لقب كأس العالم مع الديوك 2018 اللاعب ذاته الذي مثل أتلتيكو مدريد خلال المواسم الماضية حيث لم ينجح في المشاركة مع البلوجرانا في نفس المركز الذي لعب به في قلعة وانداميتروبوليتانو حيث أشركه فالفيردي وسيتين في مركز الجناح الأيسر.

وبعد أن إنضم لكتيبة رفقاء ليونيل ميسي قدم أسوأ حصيله تهديفيه له منذ موسم 2012-2013 الذي سجل فيه إحدى عشر هدفاً فقط حيث أحرز مع برشلونة 9 أهداف في الليجا وصنع أربعة آخرين فيما كان سابقاً لا يقل عن تسجيل خمسة عشر هدفاً في الموسم الواحد.

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البلجيكي إيدين هازارد

ثاني الأسماء في القائمة هو البلجيكي إيدين هازارد الذي لم ينجح حتى الآن في تقديم أوراق إعتماده في نادي ريال مدريد وأكد كلام الجماهير بعد أن خرج مؤخراً في مقابلة صحيفة وصنف هذا الموسم أنه الأسوأ في مسيرته الأحترافيه .

وأثرت الإصابات على اللاعب بصورة كبيرة فلم ينجح حامل لقب برونزية المونديال رفقه منتخب بلاده 2018 في المشاركة سوى خلال 16 لقاء فقط بعد أن جاء بتوقعات كبيرة أن ينجح ويسد الفراغ الذي تركه الدون رونالدو في صفقة كلفت الملكي 100 مليون يورو تقريباً .

وعلى الرغم من أن فريقه تمكن من تحقيق لقب الليجا إلى أن هازارد لم يكن من القوام الأساسي الذي جلب البطولة حيث خطف منه الأضواء كلاً من مواطنه كورتوا والقائد سيرجيو راموس بالإضافة إلى الفرنسيين كريم بنزيما وزين الدين زيدان .

البرتغالي جواو فيليكس

عقب رحيل جريزمان عن كتيبة الروخيبلانكوس قررت إدارة النادي ضم البرتغالي اليافع جواو فيليكس قادماً من بنفيكا البرتغالي في صفقة بلغت 127 مليون يورو ليصبح ثالث أغلى صفقة في التاريخ بعد نيمار وكليان مبابي .

وعلى الرغم من أن اللاعب قد قدم بعض المباريات الرائعة مثل أدائه ضد ريال مدريد ويوفنتوس لكنه فشل في تسجيل الأهداف أو حتى الصناعة بسبب تعرضه للكثير من الإصابات ويشفع له فقط الظهور في المباريات الكبرى مثل الأداء الذي قام به ضد ليفربول في الأنفيلد .

وبالنظر إلى أرقام فيليكس فإنه شارك مع أتلتيكو مدريد في 34 لقاء لم ينجح سوى في تسجيل 8 أهداف فقط وهي الأرقام التي تعتبر سيئة بالنظر إلى أرقامه رفقه فريق نادي بنفيكا الذي كان يلعب له سابقاً والذي خاض معه 43 مباراة سجل 20 هدفاً .

لتنطبق مقولة جيبتك يا عبد المعين تعينى بعد أن فشلا في مساعدة فرقهم على تقديم مستويات مميزة في إنتظار ما ستؤول له المواسم المقبلة .