رياضة | أحمد مرتضى: أتمنى تكرار خماسية سموحة على المستوى الرسمي.. وجماهير مصر تحتاج إلى الاستفاقة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد مرتضى: أتمنى تكرار خماسية سموحة على المستوى الرسمي.. وجماهير مصر تحتاج إلى الاستفاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نمنى أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن يكرر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الخماسية التي سجلها في مرمى سموحة ودياً خلال مبارياته الرسمية المقبل.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"سعدت بنقل أول مباراة على الهواء على شاشة قناة الزمالك، وأتمنى أن تستفيد القناة من كوادر من نجوم النادي مثل أحمد حسام ميدو وأيمن يونس وحازم إمام".