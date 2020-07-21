رياضة | نجم فياريال ينتقل إلى السد القطري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم فياريال ينتقل إلى السد القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السد القطري عن التعاقد رسمياً مع الإسباني المخضرم سانتي كازورلا وذلك عقب نهاية عقده مع فياريال الإسباني.

ويبلغ كازورلا من العمر35 عاماً وهو من خريجي نادي ريال أوفييدو ولعب في صفوف ريكرياتيفو ثم إنتقل إلى صفوف مالاجا وبعدها إلى آرسنال ثم انتقل إلى فياريال.

وخاض كازورلا أثناء مسيرته الإحترافية 585 مباراة وسجل 100 هدفاً وصنع 110 هدفاً، بينما خاض مع المنتخب الإسباني 81 مباراة وسجل 15 هدفاً.

وقال السد القطري عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي تويتر:" الاتفاق تم بيننا وبين سانتي، اللاعب سيصل قريبآ للدوحه لاتمام باقي التفاصيل، مرحباً سانتي في نادي السد".