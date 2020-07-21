رياضة | الزمالك يعلن موعد عودة التدريبات لقطاع الناشئين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يعلن موعد عودة التدريبات لقطاع الناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طارق يحيي رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، أن الاستعدادات تتم علي قدم وساق بقطاعات الناشئين المختلفة تمهيداً للعودة للتدريبات. وأضاف يحيي: "العودة للتدريبات بالنسبة لفرق القطاع المختلفة والمدرسة الأساسية "البراعم " ستكون يوم 5 أغسطس القادم عقب إجازة عيد الأضحي المبارك". وتابع: "سيتم اتخاذ كل الإجرءات الوقائية والاحترازية استعدادا لعودة التدريبات". ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته: 1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة. 2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة. 3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة. 4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة. 5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة. 6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة. 7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة. Advertisements 8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة. 9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة. 10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة. 11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة. 12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة. 13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة. 14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة. 15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة. 16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة. 17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة. 18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.

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