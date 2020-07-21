رياضة | خاص.. وادي دجلة يحصل على توقيع نجم الترجي التونسي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر خاص.. وادي دجلة يحصل على توقيع نجم الترجي التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل مسؤولي نادي وادي دجلة، على توقيع إيهاب المباركي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي.

وقال مصدر مسؤول بدجلة في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي"، أن اللاعب قد وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى وادي دجلة والتي تمتد لمدة 3سنوات.

وأكد المصدر أن النادي ينتظر موقف النادي التونسي من أجل انتقال اللاعب رسميا إلى صفوف الفريق.

جدير بالذكر المباركي نجم الترجي، خاض 17 مباراة هذا الموسم مع الفريق التونسي وسجل هدف وصنع هدفين آخرين.