رياضة | إيفرتون يهزم شيفيلد يونايتد بهدف ريشارليسون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إيفرتون يهزم شيفيلد يونايتد بهدف ريشارليسون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق إيفرتون فوزًا صعبًا على حساب مضيفه شيفيلد يونايتد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 49 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد شيفيلد عند 54 نقطة في المركز الثامن.

ويدين إيفرتون بالفضل في هذا الفوز للبرازيلي ريشارليسون دي أندرادي الذي سجل هدف الحسم بعد مضي دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني.

وفي المباراة الأخرى حصد نيوكاسل وبرايتون نقطة واحدة من تعادلهما السلبي ليرفع الأول رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 38 نقطة لبرايتون في المركز الخامس عشر.