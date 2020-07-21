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رياضة | نجم ليفربول بديل رونالدو في يوفنتوس

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم بديل رونالدو في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه توجد شكوك حول استمرار البرتغالي في صفوف يوفنتوس الإيطالي علماً أن عقده ينتهي في صيف 2022.

وأوضح موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن إدارة يوفنتوس تخشى من رحيل الدون البرتغالي عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد الموقع الإيطالي أن إدارة السيدة العجوز سوف تتحرك من أجل التعاقد مع السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي وذلك إذا قرر رونالدو الرحيل عن صفوف الفريق الإيطالي.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن يوفنتوس لا يعتبر النادي الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع مع ساديو ماني البالغ من العمر 28 عاماً، حيث أن العديد من الأندية أبدت اهتمامها بالنجم السنغالي على رأسها الإسباني.

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