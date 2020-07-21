الامارات | الرياضة تراقب المسبار الإماراتي نحو المريخ لاستلهام «الأمل»

شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة تراقب المسبار الإماراتي نحو المريخ لاستلهام «الأمل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعل الوسط الرياضي المحلي والعربي والعالمي مع إطلاق «مسبار الأمل» الإماراتي في أول رحلة بحثية عربية لاستكشاف كوكب المريخ وإعداد دراسة شاملة عنه، وعبرت المؤسسات الرياضية في الدولة عن فخرها بالإنجاز التاريخي الذي يضاف إلى سلسلة إنجازات الدولة في المجالات كافة.

وهنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، بهذا الإنجاز الكبير.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في تصريحات صحافية: «إن هذا الإنجاز العلمي الحضاري دليل على اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها، وهو ثمرة غرس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والذي اهتم ببناء الإنسان ووفّر له أسباب النجاح كافة، ليواكب التقدم الذي يشهده العالم في جميع المجالات».

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بعزيمة «عيال زايد» وإصرارهم على الوصول إلى الكوكب الأحمر متحدين المستحيل، معتبراً «هذا الإنجاز طريق العرب لتحقيق المزيد من الطموحات».

وأشار إلى أن «العالم بات ينظر بإعجاب إلى التجربة الإماراتية الرائدة في هذا المجال، خصوصاً أن مسبار الأمل صنع بسواعد مهندسين ومهندسات من أبناء الوطن».

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في ختام تصريحه، أن «هذه التجربة ستلهم الأجيال الجديدة وتدفعها لمواصلة العطاء في المجالات العلمية والثقافية، كما أنها تحفز بقية القطاعات على الإبداع»، مشيراً إلى أن «اتحاد كرة القدم يستلهم من هذه التجربة الرائدة الكثير، فهي تجربة محفزة تدفع إلى العمل والتطوير».

من جهته، قال رئيس رابطة المحترفين، عبدالله الجنيبي، في تصريحات صحافية: «باسمي ونيابة عن منتسبي رابطة المحترفين الإماراتية نتقدم بخالص التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة إطلاق مسبار الأمل، هذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى سجل إنجازات الدولة في مختلف القطاعات، لتؤكد للعالم أجمع أن طموحاتها لا حدود لها، ها هو مسبار الأمل المشروع الإماراتي ينطلق في أول مهمة عربية إسلامية لاستكشاف كوكب المريخ».

وأضاف الجنيبي: «فخورون بالانتماء لدولة لا تعرف المستحيل، تتبنى الابتكار، وتعمل على تطوير المعرفة والأبحاث والاكتشافات العلمية التي من شأنها أن تقدم خدمات للبشرية، وما يزيدنا فخراً أن نرى هذا المشروع الرائد يُنجَز بأيدي وعقول إماراتية شابة تمثل نخبة الكفاءات الوطنية التي تعمل ليل نهار لتضع اسم الإمارات بين الأمم الرائدة في مجال الفضاء».

بدورها، احتفت اللجنة الأولمبية الوطنية بإطلاق «مسبار الأمل»، إذ أعادت نشر الصور والمقاطع المرئية لمشروع «أسترو أولمبيكس»، التابع لوكالة ناسا الفضائية، بصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يضع إنجازات الرياضيين الأولمبيين في منظور كوني.

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وقالت اللجنة الأولمبية، في بيان، إنها «تفاعلت مع الحدث البارز من خلال تقديم جانب مشترك بين قطاعي الرياضة والفضاء من خلال المشروعات والدراسات التي قدمتها وكالة ناسا الفضائية للاحتفاء بالرياضيين تزامناً مع انطلاق دورات الألعاب الأولمبية، من أجل استثمار الفرصة للتعبير عن مدى فخرنا وحبنا لوطننا وقيادتنا الرشيدة، في هذا التوقيت المفعم بالأمل والتفاؤل بنجاح أول تجربة للإمارات والعالم العربي باستكشاف الكواكب».

وأضافت: «حرصت اللجنة على تقديم لمحات تاريخية مميزة عن الرياضيين الأولمبيين من منظور كوني، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من الأبحاث والدراسات المقدمة في ذلك الجانب، بهدف الاحتفاء بجهود الإمارات التي أبهرت العالم بأهدافها وغاياتها السامية التي تستهدف خدمة البشرية في جميع مناحي الحياة، لاسيما أن الإنجاز الكبير للدولة بإطلاق مسبار الأمل في رحلته لاستكشاف المريخ، إنما يضاف لسجلها الحافل بالنجاحات، ويعكس قيمة ومكانة العلم والمعرفة ليس لدى أبناء الإمارات فحسب، بل على مستوى الوطن العربي بالكامل».

تغريدات

- كتب رئيس نادي الهلال السابق، الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عبر حسابه في «تويتر» قائلاً: «مبروك للإمارات.. إنجاز مشرف يدعو للفخر».

- ظهر مدافع أرسنال، البرازيلي ديفيد لويز، في مقطع فيديو، يطلق خلاله العد التنازلي لـ«مسبار الأمل»، باللغة العربية.

- بعث مهاجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة، برسالة تهنئة إلى الإماراتيين بهذا الإنجاز عبر حسابه في «تويتر»، وقال بالإنجليزية: «مبروك».

- غرّد نادي العين على حسابه الرسمي في «تويتر» قائلاً: «لا مستحيل.. العرب إلى المريخ».

- قال المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي على «تويتر»: «تهرب الكلمات وتخونك المفردات، فقط دع التاريخ يُسجل والعالم يشهد لحظة فخر صنعها ابن الإمارات».

كريم بنزيمة وديفيد لويس وبن مساعد بين المهنئين.

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