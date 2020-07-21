الامارات | دبا الحصن يتعاقد مع مقيم سوري و4 لاعبين جدد

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يتعاقد مع مقيم سوري و4 لاعبين جدد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبا الحصن عن تعاقده مع اللاعب السوري أمجد السيد لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى ضمن فئة اللاعب المقيم، وضم النادي أيضاً اللاعبين المواطنين إبراهيم الكندي، وعدنان بيشوه وعبدالله عقيل وفيصل سالمين.

من جهته، أعرب نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، طالب عبدالله اليحيائي، عن ثقته ببناء فريق قوي قادر على بلوغ دوري الأضواء تزامناً مع انطلاق الاستعدادات للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «النادي بإدارته وطواقمه الفنية والتدريبية تواصل العمل كي تكون على أتم الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد والمنافسة على الصدارة، ووفقاً لخطة تدريبية محكمة بالرغم من جائحة كورونا».

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