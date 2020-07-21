الامارات | أيريك مينيزيس: العين بوابتي لتحقيق أحلامي الكروية

شكرا لقرائتكم خبر عن أيريك مينيزيس: العين بوابتي لتحقيق أحلامي الكروية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الوافد الجديد لصفوف العين، البرازيلي أيريك مينيزيس، أن انضمامه إلى صفوف «الزعيم» سيكون بوابته لتحقيق أحلامه في مسيرته كلاعب كرة قدم لمواصلة رحلته التي كانت مع فريق إنترناسيونال البرازيلي، قبل أن يقرر الالتحاق بصفوف العين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات ضمن فئة اللاعبين المقيمين.

وقال مينيزيس في رسالة عبر حسابه في «إنستغرام» قبل ساعات من مغادرته البرازيل إنه لا يشعر بالخوف على الإطلاق، ولا يتهيب انطلاقة مشواره مع فريق العين، وإنه يثق بقدراته وإمكاناته لتحقيق التطلعات. وقال: «ثقتي بالله تغطي على مخاوفي، وستقودني إلى الطريق الصحيح، وإن كنت محاطاً بالخوف».

ويصل اللاعب البرازيلي، فجر اليوم، إلى الدولة من أجل الالتحاق بصفوف فريقه الجديد، بعد أن كان مقرراً أن يصل يوم الثلاثاء الماضي، ولكن تعذر ذلك بسبب ظروف الطيران الذي تأثر بجائحة كورونا (كوفيد-19)، وسيخضع اللاعب للحجر الصحي قبل الانضمام للتحضيرات. وتابع اللاعب البرازيلي رسالته، وقال: «من الجيد أن تشعر بقدرتك على تحقيق حلمك، لأن كل من يؤمن بشكل أساسي بنفسه دائماً فإنه سيتحقق له ما يرد، وأود أن أشكر كل من وقف بجانبي من عائلتي، وجميع الأصدقاء الذين يتمنون لي الأفضل، فأنا ذاهب إلى الإمارات لتقديم الأفضل، كما هو الحال دائماً». وكان نادي العين تعاقد مع اللاعب قادماً من إنترناسيونال البرازيلي في صفقة تمد لمدة ثلاث سنوات، لينضم بذلك إلى الثنائي الآخر، البرازيلي رفائيل أنطونيو بيريرا، الذي جدد عقده لمدة موسمين، والبرتغالي ناني، إذ يعد الثلاثي من مجموعة اللاعبين المقيدين في قائمة العين في فئة اللاعبين المقيمين. على جانب آخر، استأنف فريق العين تدريباته اليومية على استاد خليفة بن زايد، وتحت قيادة المدرب البرتغالي، بيدرو إيمانويل، ضمن تحضيراته للموسم الجديد، وذلك بعد أن كان لاعبو الفريق حصلوا على مكافأة تمثلت في راحة عن التدريب المسائي، أول من أمس، وفقاً للبرمجة التي وضعها المدرب لتطبيقها على اللاعبين خلال الفترة الحالية.

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