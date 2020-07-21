الامارات | حتا يعزز صفوفه بالصفقة رقم 11

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يعزز صفوفه بالصفقة رقم 11 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي حتا عبر حسابه الرسمي في «تويتر» عن تعاقده مع حارس المرمى أحمد ديدا قادماً من نادي الشارقة في صفقة انتقال حر، وبذلك يكون حتا قد تعاقد مع الصفقة رقم 11 على مستوى اللاعبين المواطنين في انتظار التعاقد مع اللاعبين الأجانب‫. حضر مراسم التوقيع مشرف الفريق الأول علي البدواوي‫. وكان الحارس ديدا قد خاض تجارب عدة مع الوصل وشباب الأهلي وبني ياس، وكانت محطته الأخيرة مع الشارقة الذي استمر معه ثلاثة مواسم، ولعب ثلاث مباريات في الموسم الماضي، بواقع مباراة في الدوري، ومباراتين في كأس الخليج العربي‫. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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