الامارات | الجولة الختامية لـ «كأس الجوجيتسو» تنطلق السبت

شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الختامية لـ «كأس الجوجيتسو» تنطلق السبت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد اتحاد الجوجيتسو اكتمال التجهيزات الخاصة بإقامة الجولة الختامية في بطولة كأس نائب رئيس الدولة على صالة جوجيتسو أرينا في العاصمة أبوظبي السبت المقبل. وقال بيان صحافي: «تقام منافسات الجولة الثالثة بنظام الحزام المفتوح، حيث يتنافس المشاركون من مختلف الأحزمة ضمن ثلاث فئات، تشمل فئة الرجال فوق سن 18 سنة، وفئة الشباب تحت 21 عاماً، وفئة الناشئين تحت 18 عاماً ضمن فئات الأوزان المتنوعة، وتبلغ مدة النزالات لفئة الناشئين أربع دقائق فيما ترتفع إلى ست دقائق للشباب والرجال». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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