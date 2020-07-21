الامارات | «الشارقة الرياضي» ينظم دورة التهيئة الذهنية للفرق الرياضية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم مجلس الشارقة الرياضي، اليوم، وعلى مدار يومين، دورة «التحضير والتهيئة الذهنية للفرق الرياضية أثناء وبعد كورونا»، عبر برنامج الاتصال المرئي «زووم» لأندية الإمارة وتشرف عليها إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالتنسيق مع إدارة الاستراتيجية والأداء، وتأتي ضمن حرص المجلس على دعم الأندية بالجوانب الاحترازية والوقائية للتعامل والتعايش مع الأوضاع، وتطوير الأندية في الجوانب الإدارية والفنية والارتقاء بالعمل الداخلي فيها. وقال بيان صحافي: «تستهدف الدورة أعضاء مجالس الإدارات والموظفين والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، من التاسعة مساءً حتى الحادية عشرة مساءً على مدار يومين لمناقشة مختلف المحاور». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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