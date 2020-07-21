الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سائق
استعان لاعب في الدوري بسائق خاص ليقود سيارته، ما أدى الى استغراب زملائه في الفريق، لكنه علّل ذلك إلى شعوره بالتعب بعد كل مران، وعدم قدرته على القيادة لمسافة طويلة بين منزله ومقر ناديه.
صلاحيات
اشترط إداري سابق لأحد المنتخبات الوطنية أن يُمنح صلاحيات أكبر في التعامل مع اللاعبين، قبل موافقته على العودة إلى منصبه.
متابعة
اكتفى مدرب الوحدة الجديد، مارك فوتا، بمتابعة تدريبات فريقه الجديد من المدرجات، بسبب الاحترازات الطبية، إذ فضّل عدم الاختلاط باللاعبين لحين انتهاء فترة الحجر المنزلي 14 يوماً، بعد قدومه من هولندا.
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