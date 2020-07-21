شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يؤمن صدارته للدوري الإيطالي بالفوز على لاتسيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق يوفنتوس على فريق لاتسيو، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة ٣٤، من منافسات الدوري الإيطالي.
وأحرز أهداف المباراة لفريق اليوفنتوس كرستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة ٥١، والهدف الثاني جاء عن طريق هجمة متقنة في الدقيقة ٥٤ بين رونالدو واللاع الأرجنتيني ديبالا، فيما أحرز هدف لاتسيومهاجم الفريق إيموبيلي في الدقيقة ٨٣ من ضربة جزاء.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق السيدة العجوز لـ ٨٠ نقطة يستمر بها في صدارة الدوري الإيطالي، ويقترب رويداً رويداً من تحقيق اللقب، فيما يبقى فريق لاتسيو في المركز الرابع برصيد ٦٩ نقطة.
وكان قد حدث تغيير اضطراري في صفوف فريق السيدة العجوز قبل بداية اللقاء، بخروج جونزالو هيجوايين الذي أصيب أثناء عمليات الإحماء، حيث أشرك المديرالفني «ساري» اللاعب الأرجنتيني ديبالا بدلاً منه.
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