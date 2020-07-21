شكرا لقرائتكم خبر عن «هيرنانديز» يرفض باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتجه الفرنسي ثيو هيرنانديز، لاعب ميلان الإيطالي، لرفض الانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرسني، الذي يسعى للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن اللاعب يبدو أكثر رغبة في البقاء مع ميلان، رغم اهتمام الفريق الفرنسي.

وكان «هيرنانديز» قد انضم إلى ميلان قادمًا من ريـال مدريد بعدما لم ينجح في حجز موقع أساسي في تشكيلة الميرنجي في ظل هيمنة البرازيلي مارسيلو على مركز الظهير الأيسر آنذاك.

وشارك «هيرنانديز» في 33 مباراة هذا الموسم بقميص الفريق الإيطالي أحرز خلالهم 7 أهداف وصنع 5 آخرين.