شكرا لقرائتكم خبر عن أتالانتا يسمح لنجمه بالرحيل.. واهتمام ثلاثي بخدماته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير صحفية ألمانية نية نادي أتالانتا الإيطالي السماح لنجمه روبن جوسينس بالرحيل عن الفريق مع فتح باب الانتقالات الصيفية القادمة في حال وصول عرض مناسب.

وحسب صحيفة «كيكر» الألمانية، فإن اللاعب صاحب الـ 26 عامًا يدخل على رادار عدد من الأندية أبرزها إنتر ويوفنتوس الإيطاليين بالإضافة إلى تشيلسي الإنجليزي.

ويتألق «جوسينس» بقميص أتالانتا هذا الموسم إذ سجل 10 أهداف في 37 شارك فيها في جميع البطولات ليجذب الأنظار داخل وخارج إيطاليا.

ويحظى نادي أتالانتا بموسم رائع يحتل فيه حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

يذكر أن تقارير سابقة قد أشارت إلى تقدم نادي يوفنتوس أيضًا بعرض آخر لأتالانتا للحصول على خدمات هداف الفريق دوفان زاباتا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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