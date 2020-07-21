وولفرهامبتون يحتل المركز السادس بالفوز على كريستال بالاس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق ولفرهامبتون على فريق كريستال بالاس بهدفين مقابل لاشىء، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة ٣٧ من الدوري الإنجليز الممتاز.
وأحرز أهداف فريق ولفرهامبتون كلاً من دانيال بودانس في الدقيقة ٤١، وجوني كاسترو في الدقيقة ٦٨، ولم يستطع فريق كريستال بالاس أن يسجل أي هدف في مجريات هذا اللقاء.
وبهذة النتيجة يرتفع رصيد فريق ولفرهامبتون لـ ٥٩ نقطة، يحتل بها المركز السادس متفوقاً على فريق توتنهام الذي يهبط للمركز السابع بسبب فوز فريق الذئاب على فريق كريستال بالاس.
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