شكرا لقرائتكم خبر عن «بوكيتينو» ينتظر تدريب يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، الإيطالية، رفض الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لفريق توتنهام، قيادة فريق موناكو الفرنسي، بعدما أكد أنه أعطى وعدًا لناد كبير لتولي تدريبه، وتشير الصحافة الايطالية إلى أن هذا النادي هو يوفنتوس.

وقالت الصحيفة، إن مدرب توتنهام السابق عرض عليه تولي قيادة موناكو، لكنه أخبر الفريق الفرنسي أنه لا يستطيع قبول مهمة الفريق، لأنه وعد ناديا كبيرا بالفعل لتولي تدريبه.

أشارت الصحيفة إلى أنه بنسبة كبيرة سيكون هذا الفريق هو يوفنتوس، حيث كان بوكيتينو أحد المرشحين لتولي مهمة بطل الدوري الإيطالي قبل تولي ماوريسيو ساري مبعد مرحلة ماكسيمليانو أليجري.

وكان بوكيتينو قد اعترف أنه سيكون «حلم» بالنسبة له تولى تدريب يوفنتوس، وذلك عندما واجههم توتنهام في دوري الأبطال.